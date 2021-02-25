新盤戰報｜SILVERSANDS連沽兩伙特色戶　天寰複式戶4900萬售出

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-25 20:00

信置（0083）旗下馬鞍山SILVERSANDS至今累沽46伙，套現逾3.8億元，今日（25日）更以招標形式連沽兩伙特色戶，單日吸金逾2,492萬元。

涉及單位為5A座9樓A室，屬兩房間隔，面積504平方呎，連260平方呎天台，以1,235萬元成交，呎價24,504元。另一伙為5B座9樓C室，同屬兩房，面積510平方呎，連324平方呎天台，成交價1,257.8萬元，呎價24,663元。

SILVERSANDS累沽46伙，套現逾3.8億元。（資料圖片）

啟德天寰特色戶4900萬沽 全盤尚餘8伙待售

建灝地產集團旗下啟德天寰，今日亦以招標形式沽出一伙，為低座「星寰匯」1座5樓、6樓特色戶，屬四房四套間隔，面積1,532平方呎，連338平方呎平台及478平方呎天台，以4,900萬元成交，呎價約31,984元。

項目由2017年開售至今，累沽出814伙，連同車位銷售，共套現逾99.6億元，佔全盤可發售單位逾99%。現時整個項目尚餘8伙待售，包括一伙為標準分層戶及7伙特色戶。

元朗山水盈下月削印花稅優惠

此外，由路勁地產（1098）發展的元朗山水盈，今日連沽兩伙花園特色戶，成交價共3,009.8萬元。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，同類型的花園特色戶已全數沽清。是次成交的買家為同一組家庭客。

是次成交的單位為8座地下A室，面積955平方呎，連610平方呎花園，成交價為1,461.3萬元，呎價15,302元。另一伙為8座地下B室，面積1,012平方呎，連609平方呎花園，成交價1,548.5萬元，呎價15,301元。

封海倫續指，山水盈2月暫沽11伙，整個項目累沽249伙，套現逾30.7億元。由於項目尚餘少量單位可售，故今日更新價單，下月起「印花稅津貼」優惠將由6%減至4%。