GRANDE MONACO加推38伙　折實均價2.48萬　周三次輪賣68伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-28 17:32

會德豐地產旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO，昨（27日）進行首輪銷售102伙，包括88伙價單及14伙招標單位，發展商指單日共售出89伙，套現12億元。其中包括4宗大手成交，最大手買家一口氣購入三伙，包括兩個三房及一個兩房，涉資約4,899.7萬元。

另有3組買家購入兩伙，其中一組以5,145.8萬元購入兩伙四房單位。買家分布方面，佔80%為用家，20%為投資者。

發展商又加推38伙，並上載次輪銷售安排，落實於周三（3日）下午6時半進行次輪銷售，涉及三張價單共68伙，當中12伙三房及四房會以招標方式發售，首輪向隔客的入票，將自動撥入次輪銷售，料最快周三開售後加推。

加推單位折實最平售1148萬起

新加推的38伙，實用面積446至961平方呎，包含兩房至四房，以最高20.5%折扣計，折實售價1,148萬至2,425.3萬元，折實呎價23,052元至26,571元，折實平均呎價24,897元。

售價最平一伙單位為1A座29樓C室，屬兩房連開放式廚房，實用面積446平方呎，折實入場費1,148萬元，折實呎價25,740元；呎價最平一伙為1B座7樓C室，兩房，實用面積499方呎，折實售價1,150.3萬元，呎價23,052元。

會德豐地產常務董事黃光耀（中）。

而周三銷售的68伙，面積由446至961平方呎，折實售價為1,086.1萬至2,425.3萬元，折實呎價由22,643元至26,571元，折實平均呎價24,736元。

日出康城MALIBU重推兩伙 2113萬售出

此外，同系日出康城MALIBU，今天（28日）重推一伙兩房及一伙三房單位，獲27組買家到場登記，即日售出，共套現2,113萬元。

MALIBU重推一伙兩房及一伙三房單位，獲27組買家到場登記。

其中一伙為兩房半單位，實用面積595平方呎，作價995萬元，呎價16,723元；另一伙為三房單位，實用面積663平方呎，作價1,118萬元，呎價16,863元。

MALIBU至今共售出1,593伙，佔可售單位1,600伙的99.5%，共套現逾149億元。而MALIBU、MONTARA及MARINI合共售出4,331伙，佔推出4，373伙單位之99%，套現逾397億元。