萊坊：2021年全球超級富豪將增加27%至逾66萬人

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-03-01 13:44

萊坊公布最新一份《財富報告》指出，到2021年資產淨值達3,000萬美元或以上的全球超高凈值人士、或稱超級富豪將增加27%，達至663,483人。同一時期全球百萬富翁人數將增長41%。

印尼、印度富豪數目增長將領先

回顧2020年，全球超高凈值人士的數量增長為2.4%、有52萬人。其中，中國超高凈值人士的數量增幅最大（9,594位），其次是美國（6,080位）及日本（1,199位）。然而，未來五年增長料明顯加快。萊坊預計，2021年全球超高凈值人士數目將增加27%，達至66萬人。當中，亞洲區的超高凈值人士數目將增加39%，超越全球27%的平均增幅。至於印尼（67%）和印度（63%）的增長幅度將領先。

2025年亞洲超級富豪人數佔全球四分一

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，直至2025年，亞洲將擁有全球24%的超高凈值人士，較十年前的17%增加。事實上，亞洲區已擁有比任何國家都多的億萬富翁（佔全球總數的36%）。而中國內地超高凈值人士的增長速度驚人，預計到2025年的十年間將增加2.46倍。

中港台超級富豪佔亞太區逾66%

萊坊大中華區研究與諮詢部副董事王兆麒表示，中國內地、香港和台灣的超高凈值人士佔亞太區逾66%以上，預計到2025年佔比將增加至69%，以上的地方將繼續成為亞洲超高凈值人士增長動力。

左起：萊坊林浩文、李敏賢、Ryan Black和王兆麒。

報告又指，特別在疫情後，很多投資者試圖爭奪先發優勢，對於大中華區的超高凈值人士來說，寫字樓物業仍是最受歡迎的房地產投資項目，其次是住宅。

摩納哥為擁有全球最密集超級富豪人口的地方。（萊坊提供）

此外，摩納哥仍然是擁有全球最密集超級富豪（包括自住物業，資產淨值達3,000萬美元或以上的人士）人口的地方，在當地要成為最富有的1%人口，需擁有790萬美元。香港則排名第六位，是亞洲躋身最富有1%門檻最高的地方的第二位，要擁有279萬美元（約2,160萬港元）。