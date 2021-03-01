新盤戰報｜逸瓏園特色戶4050萬沽　富豪‧山峯四房戶4062萬成交

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-01 20:44

信置（0083）旗下西貢逸瓏園，今日（1日）新錄一宗頂層連天台及泳池特色戶成交，單位為1座8樓E室，實用面積1,540平方呎，成交價4,050萬元，呎價26,299元。

項目由2015年開售至今，累售289伙，集團套現逾32億元。項目共設12伙頂層連天台特色戶，已沽9伙，目前僅餘3伙待售。

逸瓏園由2015年開售至今，累售289伙。（發展商提供）

九肚富豪‧山峯四房大宅4062萬成交 呎價2.5萬

百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪‧山峯，亦錄一宗成交，單位為7座8樓A室，屬四房兩套間隔，面積1,625平方呎，以4,062.5萬元成交，連一個住宅車位，呎價為2.5萬元，創項目售價新高。買家採用720日成交期。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於過去8日共錄6宗成交，集團套現逾4億元。

藝里坊．2號本周五賣8伙 折實售634萬起

恒地（0012）旗下西營盤藝里坊．2號，今日上載最新銷售安排，將於本周五發售8伙。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，當中包括3伙一房戶及5伙開放式戶，價單定價由634.7萬至866.8萬元，呎價由30,971元至33,449元，折實售價則介乎609.312萬至832.128萬元，折實呎價由29,732元至32,111元。

項目由上年開售至今累售187伙，佔可發售單位225伙逾83%，套現近14.3億。項目預計今年底開始交樓。

GRANDE MONACO暫收約1000票

會德豐地產旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO，將於本周三（3日）進行次輪銷售，涉及三張價單共68伙。會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，項目收約1,000個認購登記，當中100個為新登記票，超額認購13.7倍。如銷情理想，楊偉銘指將項目有機會於短期內加推，料將有提價空間。

本周三銷售的68伙，面積由446至961平方呎，折實售價為1,086.1萬至2,425.3萬元，折實呎價由22,643元至26,571元，折實平均呎價24,736元。