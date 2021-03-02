昔日周大福270萬月租海防道地舖　現「一拆三」15萬租予保健產品

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-02 11:44

零售寒冬持續，尤其核心區巨舖，交吉後難以出租，業主需把舖位「一拆三」吸引租客。市場消息透露，原由大型連鎖金行周大福以近270萬元租用的尖沙咀海防道舖位，去年中起一直空置，業主新近把該舖分拆為三間細舖招租，暫時僅一舖以每月約15萬元租出，呎租不足400元，較周大福舊呎租1,682元大跌近八成。

新租戶維特健靈 呎租375元

有市場人士預計，即使其餘兩個舖位租出，三個舖位合共的租金也不會多於50萬元，即較高峰期租金回落約80%。

市場消息透露，上述大舖分拆後成功租出的細舖為海防道53至55號海防大厦地下6B舖，面積約400平方呎，以每月約15萬元租出，新租戶為售賣健康食品的維特健靈，是次成交呎租約375元。據悉，維特健靈在去年3月透過短租形式，以每月約25萬元租用海防道47號地舖連一樓，地舖面積550平方呎，一樓面積約500平方呎。

周大福承租6年 高峰期月租269萬

翻查資料，上述舖位連同毗連的B舖及C舖，原由大型連鎖金行周大福使用，於2014年6月以每月共約234萬元承租，而在2017年其租金升至269.1萬元。舖位面積約1,600平方呎，另有閣樓1,600平方呎。單計地舖，當時呎租高達約1,682元。不過隨零售市況走下坡，周大福於2020年6月租約期滿後，放棄續租上述舖位。

由於過去一年市況轉差，該舖位在過去8個月一直交吉、未獲承租。舖位業主於近月開始轉陣，把上述舖位「一拆三」招租。據了解，餘下待租的B舖及C舖，意向月租分別約20萬元。

事實上，近一年海防道有不少售賣高檔零售產品的商戶，已先後遷出，取而代之為售賣口罩的短租商戶，租值大幅下跌。