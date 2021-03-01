樂風集團等6.27億統一基隆街1至15號　擬重建為住宅

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-01 16:52

近年積極在市區併購舊樓的樂風集團，繼早前分別成功收購太子基隆街1至7號及9至11號全數業權後，最新夥拍石壁投資，再以約1.4億元購入基隆街13至15號的全部業權。整個項目將合併重建發展為住宅，預計總投資額逾11億元。

5個月時間完成整個收購

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，基隆街1至15號的地盤面積合共逾7,500平方呎，現時劃入「住宅（甲類）」用途，以最高地積比率9倍計算，可建樓面面積約67,500平方呎。項目總收購價約6.27億元。

石壁投資董事總經理區偉志表示，項目屬市區罕有優質地皮，距離港鐵太子站出口僅約40秒步程。他預料地盤合併後，將為整個項目帶來協同效益。負責是次收購工作的仲量聯行資本市場部董事梁鎮峰表示，上述整個收購涉及8個獨立地段、57個業權，在短短5個月內迅速完成。

任達華基隆街地舖 獲樂風3500萬收購

翻查資料，上述收購項目涉及不少名人的物業，最矚目為在演藝界有「樓王」之稱的影帝任達華，在今年1月份獲樂風以約3,500萬元收購其基隆街11號恒利樓地舖，較2010年購入價1,438萬元，帳面勁賺2,062萬元。

至於太子基隆街1至7號全幢物業，則原由舖王鄧成波家族持有，在去年11月以3.47億元售出予樂風集團。