全球四分之一富豪擬今年再置業　港豪宅每呎3.1萬膺全球第二貴

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-01 13:30

萊坊今日（1日）發表2021年《財富報告》，報告的國際豪宅指數，涵蓋全球100個主要豪宅城市截至2020年12月的樓價。數據顯示，去年紐西蘭奧克蘭的豪宅樓價按年上升 18%，增長領先全球，僅次為中國深圳、按年升13%；排名第三為南韓首爾，按年升12%。此外，全球有26%的超級富豪計劃於今年置業，按年大增兩成。

港豪宅樓價按年跌近7% 仍屬全球第二貴

至於香港方面，報告指，雖然本港豪宅樓價按年跌6.9%，屬2008年以來最大跌幅，不過仍然連續第14年維持全球第二貴，100萬美元（約775.68萬港元）僅可以購買23平方米（約247.6平方呎）的豪宅，即每平方呎售價為3.1萬港元。第一位為摩納哥，100萬美元僅夠買入15平方米（約161.5平方呎），每平方呎售價4.8萬港元，倫敦位列第三。

英國禁足 豪宅樓價跌4%

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢表示，去年經濟疲弱，香港仍錄得約100宗成交額逾一億元的豪宅買賣，較2019年的127宗成交，按年少27宗。不過她相信在持續的低息環境和供應有限的情況下，豪宅需求堅挺，故預計今年豪宅樓價將保持穩定。

至於英國方面，傳統的銷售旺季卻遇上長達八周的封城禁足，令其豪宅樓價下跌4%。萊坊香港國際住宅銷售部主管Ryan Black預計，隨著政府的紓困措施逐步撤銷，今年倫敦的樓價將大致持平，料有1%的輕微增幅。

香港去年仍錄約100宗成交額逾億元的豪宅成交。（資料圖片）

香港近三成超級富豪計劃今年置業

此外，萊坊亦邀請600多名私人銀行家、理財顧問、中間人和家庭辦公室代表參與態度調查，他們為超高凈值客戶管理超過3.3兆美元（約255.97億港元）的財富。

調查發現，全球有26%的超高淨值人士（擁有3,000萬美元以上的資產淨值）表示，有計劃在於2021年購置新物業，按年大幅增加21%。香港方面，有21%的超高淨值人士於去年置業，有29%表示計劃今年置業。萊坊預計，受置業需求推動，故預料今年主要市場的樓價有最多7%的升幅。

萊坊香港國際住宅銷售部主管Ryan Black（左三）指，今年倫敦的樓價將大致持平，料有1%的輕微增幅。

而受訪者中，有半數的理財顧問表示其客戶的財富去年有增長，當中，北美洲最樂觀，73%客戶表示財富有增長；亞洲和澳大利西亞在控制新型冠狀病毒較佳的地區，表現強勁，超高凈值人士數量去年分別按年增加12%和10%。

香港方面則有近七成的理財顧問表示，其客戶去年財富保持不變，23%表示財富有增長。是次調查的超高凈值客戶財富增加主要有三個關鍵因素，分別為多元化投資組合、股票和房地產。