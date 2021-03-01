本港自置居所比率創廿年新低　35歲以下業主比率跌至7.6%

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-01 17:55

立法會秘書處今日（1日）發表一份名為「自置居所對香港社會經濟的影響」的《研究簡報》。報告提及，本港自置居所比率創二十年新低，其中，35歲以下年輕世代業主比例，由1997年的22.1%大幅萎縮至2019年不足8%；至於首次置業人士的平均年齡亦推遲至44歲。

樓價勁升四倍 自置居所比率跌穿8%

報告指，自置居所可為社會帶來明顯效益，包括培養社會歸屬感、促進社會政治穩定。然而，本港樓價於過去十五年（2004至2019年）間急升近四倍，自置居所比率卻下跌至2019年的49.8%，為二十年新低，雖然2020年後期微升至51.2%，仍遠低於富裕經濟體系的60%水平。

此外，自置居所的戶主，亦逐步傾向年長人士。35歲以下年輕世代在整體自置居所戶主比例，由1997年的22.1%大幅收縮至2019年的7.6%。相反，於2019年，60歲及以上的年長戶主於相關比例中佔41%，較1997年的21%，相應比率上升一倍。

惟同時，2019年有約11.2萬個擁有資產的長者家庭活在貧窮線之下，比例相等於居於自置單位年長戶主的五分一。有意見認為這代表退休保障不足。

2019年自置居所戶主比例中，60歲及以上的年長戶主佔41%屬最多。（立法會研究簡報截圖）

三分二業主「供完樓」 可助子女置業

此外，多達三分之二的本地業主於2016年已繳清按揭貸款，意味他們擁有較強的購買力，可添置額外單位作為子女的第二居所，或為收租的投資物業，這或對跨世代的財富分配構成影響。

報告又引述其他調查，發現本地父母在財政上傾向支持子女置業。以房委會為例，2017 年的資助出售房屋買家中，約 22%獲父母資助繳付首期。另一調查則顯示，約七成本地父母願意協助子女置業， 當中一半更準備為此把自身居所重新按揭。

至於住戶的居所租住權分布亦出現重大變化。2009至2019年期間，公營或私營房屋的租戶數目增幅最大。這與1997至2008年期間最大的相應增幅來自於自置居所住戶，形成強烈對比。

新增私樓多由投資者持有 單憑工資難置業

2009至2019年期間，私樓單位的淨增業權大多由投資者持有，並放租予租戶，而非自住。雖然普通租戶亦可努力儲蓄置業，但單憑工資，較難在物業市場與其他買家競爭，這對社會流動，構成連鎖影響。

中長期展望，提升自置居所比率仍然充滿挑戰，政府未來十年的私營房屋落成目標，年均量僅為1.29萬個單位，低於2010至2019年期間的1.35萬個實際落成量。整體可供出售房屋的供應量，與社會需求仍存在頗大距離。