2月4新盤申請預售　大圍柏傲莊 III、啟徳沐泰街8號涉逾1600伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-03 18:51

地政總署公布，2月份批出4份預售樓花同意書，涉及1,519伙，較1月份的247伙，按月增加五倍。包括由信置（0083）與會德豐地產等發展商合作的維港滙第1至3期，分別提供524伙、525伙及388伙，預計落成日期為2023年3月至5月。

至於會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS第2期亦已獲批，提供82伙，發展商表示，項目主打大單位，採低密度設計，現正準備樓書及示範單位，有機會在今年第二季推出。

4全新盤申請預售 柏傲莊 III 涉892伙

此外，新申請預售樓花項目有4個，涉及2,179伙。伙數較多為新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下大圍站柏傲莊 III，提供892伙，預計落成日期為2023年6月30日。另恒地（0012）旗下啟徳沐泰街8號，提供756伙，預計落成日期為2022年9月30日。

柏傲莊 III 新申請預售樓花，涉及892伙。（資料圖片）

長實地產（1113）元朗洪水橋項目，涉341伙，預計落成日期為2023年9月30日；碧桂園（2007）旗下九龍城賈炳達道，提供190 伙，預計落成日期為2022年12月15日，發展商早前表示，項目主打中小型單位，最快今年第四季推出。

滾存待批樓花近1.19萬伙

截至2月底，待批預售樓花同意書的住宅項目有21個，涉及11,859伙，較今年1月底的11,199伙，按月增加約6%。