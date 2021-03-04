粉嶺樂業路全幢新工廈2.7億易手　呎價6178元

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-04 18:24

工廈物業有價有市。第一太平戴維斯表示，由華基地產投資持有的粉嶺樂業路5號全幢工廈，原本打算出拆售，但新近獲買家以2.7億元購入全幢作自用，成交呎價6,178元。

該工廈項目地盤面積約8,773平方呎，總批則建築樓面約43,836平方呎，地契用途為工業、貨倉及附屬辦公室。第一太平戴維斯香港副董事總經理暨九龍工業及商業銷售主管蕭兆新表示，原業主原本打算拆售上述物業，後來獲一名自用買家接洽，最終成功易手。

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資料顯示，該幢物業為一幢9層高的工廈，總樓面面積約43,885平方呎，每層面積約4,416至8,948平方呎，全幢提供38個工廈單位，單位面積約662至3,266平方呎。

粉嶺連錄工廈物業或地盤成交

蕭氏又指，去年開始粉嶺安樂村工業地盤成交暢旺，去年佳明集團先後買入兩幅區內農地，並改建為數據中心。而新加坡豐樹基金今年1月又以約8.129億元投得區內官地，擬作數據中心用途，最近新加坡基金SilkRoad以3.21億元購得區內堅達中心。

同區億京樓花工廈項目短期拆售

此外，同區由億京持有的粉嶺安全街18號工廈樓花項目，即將推出拆售，該盤近日流出首張價單，入場費762萬元起。