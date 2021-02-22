玩具商羅氏家族3.21億沽粉嶺工廈　星洲機構承接

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-22 17:45

由八十年代香港武打女星李賽鳳前夫、知名玩具商羅氏家族太子爺羅啓仁等人持有的粉嶺全幢工廈物業，新近以3.21億元易手，成交呎價為3,284元，新買家為新加坡房地產機構投資者SilkRoad Property Partners。

新加坡房地產機構在港第四項工業投資

世邦魏理仕表示，上述成交物業為堅達中心全幢，位於安全街10及12號，樓高共6層，總面積約97,750平方呎。現時此幢物業由物流營運商租用，用以經營物流業務，物業以現狀連現有租約成交。據了解，目前該幢物業月租為約97.6萬元，而在2022年3月份，租金將會進一步升至每月約112.24萬元。

堅達中心全幢共6層，總面積約97,750平方呎。

SilkRoad Property Partners行政總裁Peter Wittendorp表示，上述最新收購為集團於香港投資組合內的第四項工業投資，顯示集團對本港工業物業市場的強勁信心。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務 – 工業及物流資深董事黎尚文表示，近月豐樹產業以破紀錄購入工業地，以及有上市數據中心發展商進行多宗土地收購，反映工業資產因用家需求的帶動下，繼續受追捧，他預期高質素的工業物業未來將受到更多資金的關注。

原業主為玩具商羅氏家族

據土地註冊處資料，上述堅達中心業主為BRIGHT SKY INVESTMENTS LIMITED，公司董事包括羅啓智（LAW, KAI CHEE JEREMY）、羅啓禮（LAW, KAI LAI CHRISTOPHER）、羅啓義（LAW, KAI YEE RONALD）及羅啓仁（LAW, KAI YEN DENNIS）。

其中，羅啓仁為香港知名玩具商羅氏家族的太子爺，亦為八十年代香港武打女星李賽鳳的前夫。翻查資料，羅氏家族在2002年收購加拿大溫哥華大劇院，及後營運劇團，創作大型舞蹈及音樂劇。據指，2007年李賽鳳與旗下劇團的男演員宗天意發生不尋常關係，最終二人離婚收場。