元朗尚悦‧天城洋房短期招標　擬推「730天先住後付」吸客

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-04 18:42

恒地（0012）旗下元朗洋房項目尚悅‧天城部署短期內推出招標。恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目最快下周公布首張銷售安排，擬為買家提供4種付款方法，包括「730天先住後付計劃」，買方付樓價一成即可提前入住兩年。

如採用上述「730天先住後付計劃」的買家，在簽臨約時支付樓價5%，再於30天內支付樓價5%，便可向發展商申請以許可人身份提前入住，並於730天、即約兩年內支付樓價90%的餘額。

長成交期買家可用指定八成按揭

此外，發展商也提供「730天長成交期計劃」，買家簽臨約時僅需支付樓價5%，並可於730天內支付尚餘樓價95%。上述兩類730天付款方法，買家也可選用發展商提供的備用按揭貸款，貸款額最高為樓價八成。

左起為藝人滕麗名及恒地營業（一）部總經理林達民。

至於另外兩類付款辦法則為「90天即供按揭計劃」及「120天發展商優惠按揭計劃」，前者買家需於90天內付清全數樓價；而後者買家則於120天內付清樓價，並可享發展商提供的備用按揭貸款，貸款額最高為樓價八成半。

嘉賓滕麗名表示對項目「心動」

發展商今日邀請藝人滕麗名作為嘉賓，滕麗名認為該盤周邊環境理想，而且洋房樓底高，並設有私人花園，適合住戶與親友聚會，又稱對該項目「心動」。

據了解，滕麗名早前居於西貢區的千呎村屋，惟近月因舊居附近有大型修路工程，噪音同塵埃較多，決定搬屋，據悉新居為西貢的獨立屋，並設有獨立小花園。

↓尚悦‧天城示範單位圖輯↓