零售寒冬｜Swatch核心區分店去年中起屢被追租　累積涉款近4000萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-19 18:00

全球規模最大的瑞士連鎖鐘錶集團Swatch，自去年7月份起，旗下位於核心區的分店多次被業主遭入稟追討租金、管理費、違約金及利息等，合共涉款接近4,000萬元。

本月Swatch再有兩間位於尖沙咀商場的舖位被追租，其中一間為位於購物商場The One的旗下品牌天梭表（Tissot），該店與商場在2018年9月簽下三年租約，該三年的每月底租為29.5萬元、30.6萬元及31.8萬元，或是高於底租的每月總收入10%。不過自去年4月份起，該店開始遲交租金，而在7月份更未能繳交全部租金，因而被追討高達505.9萬元的款項。

而位於新港中心的另一間天梭表，也被業主追討高達524.6萬元的款項。該新港中心分店的租約在2018年10月簽下，每月底租為23.9萬元，或者高於底租的每月總收入10%。

去年7月起屢被業主追租 分店均位於核心區

事實上，Swatch旗下手錶品牌在2020年7月起，已有多家位於核心區的分店被業主追租。其中最矚目為位於尖沙咀Heritage 1881的高檔手錶品牌寶璣專門店，涉及舖位於Heritage 1881地下及2樓，於去年10月份被業主追討，所拖欠的租金等費用，連同利息，合共1,022萬元。

Swatch旗下高檔手錶品牌寶璣專門店，在尖沙咀Heritage 1881設有分店。（網上圖片）

而在1月份，Swatch旗下手錶品牌浪琴錶和天梭錶，位於尖沙咀星光行的分店，也被業主追討欠租。其中由浪琴表租用的星光行G01A和101A舖，涉及租金和管理費等，共約1,024萬元。而由天梭表承租的G02舖則涉及約331萬元。

事實上，Swatch集團早在2019年12月已經在港進行裁員舉動，當時表示旗下品牌在港有約90個銷售點，將因應市況考慮關閉部分銷售點。