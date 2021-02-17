集體回憶｜40載日資零售商ICE FIRE 3月全線結業　工廈開倉最經典

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-17 13:51

過去經常以開倉「大割引」形式吸客、主打美國、日本潮流服飾品牌的日資連鎖零售商ICE FIRE，早在八十年代初已打入香港市場，算是本港潮牌的始祖。惟面對日趨激烈的競爭，過去數年，品牌分店規模持續萎縮，並會於今年3月份全線結業，意味又一個潮流時代終結。

荃新天地、美麗華廣場分店本月底關閉

事實上，ICE FIRE去年11月中曾逆市進行招聘，聘請全職及兼職店員。不過事隔不足三個月，品牌在2月3日在其社交專頁上公布「全線分店進行GOODBYE SALE大減價」。

本報記者以顧客身份致電ICE FIRE的分店查詢，其中有分店職員表示，ICE FIRE將在3月底前全線結業，其中，荃新天地分店會在本月底率先關閉；至於尖沙咀美麗華廣場及深水埗西九龍中心分店，預計在2月底或3月初結業。另一分店的職員則指，公司過去一年已沒有進行大型開倉促銷活動，「連貨倉都已經搬走埋。」

太古分店去年8月結業

ICE FIRE於2014年在港仍擁有約13間分店，目前餘下8間，九龍區佔最多，有5間，分布在尖沙咀、旺角、深水埗及黃埔。而新界區兩間分店均位處荃灣區商場，港島唯一尚餘分店則位於灣仔。除了灣仔灣仔道及尖沙咀漆咸道地舖外，其他均為商場舖。

其中，太古分店於去年7月公布搬遷，故推出低至2折的大減價優惠，不過至8月底卻轉貼出結業啟示。而去年9月又舉行線上貨倉大減價，於網上平台作促銷。

承租工廈 開倉形式促銷

翻查資料，ICE FIRE為一間以香港為業務中心的日資連鎖零售商，早於1982年在香港成立，主要提供休閒時裝衣飾，先後引入多個美日品牌，包括為人熟知的美國百年服裝品牌Champion、美式工裝品牌DICKIES、拳擊運動品牌EVERLAST、日牌SCENE、Playboy、女性牛仔褲品牌MissSixty，以及AVIREX 軍褸等。

此外，過去多年ICE FIRE經常以開倉形式促銷，開倉期間會承租大樓面工廈單位，擺滿逾百個潮牌服裝產品，包括皮褸、衞衣、軍褲、牛仔褲、喇叭褲、波鞋、真皮銀包，甚至連頭盔也有售，個別潮流品牌的短袖上衣售價低至40元。

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由於開倉價較產品原價有極大折扣優惠，部分貴價產品可由原價2,000至3,000元，大劈價至低於1,000元或數百元不等，往往吸引大批市民爭購，開倉首日場面極墟冚。部分傳媒更會撰寫開倉攻略，評選搶手產品。