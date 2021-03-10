億京粉嶺工廈樓花下周六發售70個單位　平均呎價5127元

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-11 16:29

工商舖交投氣氛好轉，發展商趁勢拆售工廈。億京發展項目及銷售策劃總監潘志才指出，旗下粉嶺工廈項目「安全街18號」，仍屬樓花階段，定於下周六（20日）以先到先得形式開售，提供70個工作室，入場費761.9萬元，整批單位平均呎價5,127元。

入場費762萬起

他指出，該批單位分布於7樓至11樓，面積1,572至2,040平方呎，售價最平為7樓E室，面積1,589平方呎，售價761.9萬元；至於呎價最平為7樓F室，面積1,775平方呎，呎價4,790元。他表示，是次項目定價參考市場價格走勢及同區物業價格，認為首批單位較市價有一定折讓，未來有加價空間。

2018年7.329億投得地皮 每呎地價3617元

「安全街18號」樓高16層，提供共154個單位，標準樓層全層面積24,887平方呎，並設有5層合共139個車位，該盤關鍵日期為2022年6月。項目部分用戶未來可認購車位，惟售價仍未落實。

翻查資料，億京於2018年7月以7.329億元投得上述地皮，以項目總樓面202,636平方呎計算，每呎樓面地價3,617元，此呎價水平創下當時政府工業地呎價最高紀錄。

海日灣兩期兩周錄10宗成交

至於集團其他項目方面，億京大埔住宅海日灣及海日灣 II 現正銷售中，兩個項目過去兩周累計成交10宗，套現1.86億元。

工商方面，除粉嶺安全街18號發展項目外，旗下九龍灣商廈富臨中心及葵涌工廈佳宝22亦正在銷售中，而荃灣西Plaza 88的商場及寫字樓正在招租。