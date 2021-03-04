發展局：工廈重建「標準金額」補地價先導計劃本月15日推出

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-04 19:30

發展局宣布以「標準金額」徵收工廈重建的土地契約修訂補地價先導計劃，將於本月15日推出，為期兩年。計劃適用於1987年前落成的工廈，為工廈業主在恆常估價機制外提供另一選項。

標準金額兩年期內維持不變

發展局發言人表示，先導計劃旨在透過公布一套標準金額，為補地價提供確定性，加快完成工廈重建所涉及的修契程序，從而推動工廈活化。

該先導計劃簡單清晰，將全港分為五個大區，並就工廈修契所涉及的三項用途（即重建前的「工業／倉庫」用途，以及重建後的「商業／現代工業」和「住宅」用途）訂立標準金額。上述標準金額在先導計劃生效的兩年期內維持不變，增加先導計劃的確定性。

港島區住宅標準金額每呎逾1.2萬

據發展局提供的資料，港島區的工業/倉庫標準金額為每平方米4萬元（每呎3,716元），若工業地皮修契後用途轉為商業/現代工業或住宅，標準金額分別為每平方米7.5萬及13萬元（每呎6,967.5及12,077元）。

以上述各類物業的標準金額計算，即工業/倉庫地皮改劃為商業/現代工業或住宅用地，每呎需要支付補地價分別為3,251.5元及8,361元。但工業地轉換為住宅用地時，可建樓面面積普遍將會削減，因此每呎補地價預計將會更高。