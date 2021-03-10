山頂文輝道9及11號豪宅地　九倉等財團出價高次標逾18%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-11 12:43

山頂文輝道第9及11號住宅用地，上月由九倉（0004）夥拍「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）等合組財團，擊敗其餘4名對手以72.5億元奪得，每呎樓面地價為50,010元，創下最貴住宅官地呎價紀錄。地政總署今日（10日）公布其餘4份標書的入標金額，第二高的投標金額為61.13億元，即中標價較之高出18.6%，而第三高的入標金額為55.2億元。

最低出價43.5億 與中標價差距40%

至於餘下兩份標書的出價分別為44.6億及43.5億元，分別較中標價低38.5%及40%，即每呎樓面地價約30,765及30,006元。

上述文輝道項目為「一拆二」後推出的第二幅用地，規模較上一幅細，地皮面積約54,542平方呎，最高可建樓面面積約144,972平方呎。早前市場預計，地皮估值介乎約63億至75億元，每呎樓面地價約4.35萬至5.2萬元。

最終該幅用地由九倉的合組財團奪得，財團成員包括Boswell Holdings Ltd、有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地（1224）主席張松橋（Cheung Chung Kiu）、 「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻（Chan Hoi Wan），以及劉鑾雄胞弟、利福國際（1212）主席劉鑾鴻（Lau Luen Hung, Thomas）。上述三人是以個人名義參與。至於九倉佔有山頂文輝道9及11號住宅用地50%權益。