北角新盤紅盤高開　本月迎小陽春　 十大屋苑周末9宗成交按周微增

十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上星期再增一宗，零成交屋苑減至5個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期港股造好，特朗普上場己成定局，料短期內對香港樓市影響有限，加上週末北角新盤熱賣，首輪單位一Q清枱，其他一手新盤亦趁旺紛紛加快推盤步伐，增強買家入市信心，料本月迎來「小陽春」，一及二手交投持續向好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面， 太古城洞庭閣中高層D室，實用面積489平方呎，兩房一廁，向東北，望市景，業主本月初以600萬元放盤，獲用家零議價承接，平均實用呎價12270元。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨本周末錄2宗買賣成交，平均實用呎價9167元。其中一宗成交為六期蘭秀道27號中層B室，實用面積716平方呎，3房間隔，現以650萬元成交，平均實用呎價9078元。據了解，原業主於1996年以298萬元購入單位，持貨29年，是次轉手賬面獲利352萬元，單位升值118%。

美孚新邨。

新界區方面，新春假期過後，整體交投氣氛回升，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，已超上月全月錄7宗，平均實用呎價約11862元水平，近期股市向好，買家對入市信心增，若業主提供合理議價空間，單位亦有承接。

沙田第一城分行最新錄44座低層H單位買賣成交，實用面積304平方呎，現以378萬元成交，平均實用呎價12434元。原業主則於2007年以118萬元購入，持貨18年多，是次沽出賬面獲利260萬元，單位升值2.2倍。