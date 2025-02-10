小陽春現雛形　十大屋苑周末8宗成交創8周新高　6屋苑「零成交」

十大屋苑本周末錄得8宗成交，創8周新高，零成交屋苑減至6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蛇年第二個周末，十大屋苑周末買賣成交創8周新高，二手市場已有轉旺勢頭，而一手市場方面，發展商亦紛紛出擊，除了北角新盤以震撼價推售，各區一手貨尾亦進行銷售，周末兩天一手成交錄逾70宗，一二手「小陽春」已現雛形，樓市持續向好。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三個指標屋苑只得海怡半島錄成交。海怡半島打破本月交投悶局，周末一連錄兩宗成交，全月暫錄兩宗，較上月同期少一宗，平均實用呎價約11632元。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，除美孚新邨，其餘3指標屋苑「捧蛋」。美孚新邨本周末錄4宗買賣成交，平均實用呎價8933元。其中一宗成交為七期萬事達廣場3號中層B室，實用面積659平方呎，2房間隔，現以598萬元成交，平均實用呎價9074元。據了解，原業主於2009年以379萬元購入單位，持貨逾15年，是次轉手賬面獲利219萬元，單位升值57.8%。

美孚新邨。

新界區方面，映灣園本周末錄一宗買賣成交，打破約兩個月周末零成交局面，成交單位為5座高層F室，實用495呎，2房間隔，成交價525萬，平均實用呎價10606元。據了解，原業主於2012年以438萬元購入單位，持貨逾12年，是次轉手賬面獲利87萬元，單位升值約2成。

減息後入市氣氛持續正面，最新錄沙田第一城26座高層D單位買賣成交，實用面積327平方呎，現以443.8萬元成交，平均實用呎價13571元。據了解，新買家為上車客，銀行剛宣布再次減息0.25釐，感覺樓市開始復甦，擔心遲買會貴，遂加快入市決定。原業主則於2009年7月以170萬元購入，持貨15年多，是次沽出賬面獲利273.8萬元，單位升值1.6倍。