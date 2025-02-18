嘉里元朗南朗天峰擬周六首輪銷售　暫收逾8000票、客源用家為主

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰先後推出兩張價單共190伙。據消息指，項目截至下午約3時累收8,000個意向登記，按首兩張價單提供190伙計，暫錄超額認購超額41倍。發展商表示將日內公布銷售安排，最快周六展開首輪銷售。



嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目自上周開放參觀以來，已累逾萬參觀人次。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，入票客源大部份以自住為主，主要來自新界區，其次為九龍及港島區。

為配合項目銷情，項目亦夥中原推全新「朗天峰HAVA」置優越按揭優惠，同時首五名經中原買入「朗天峰 HAVA」的買家可獲「4萬元嘉里酒店餐飲禮券」。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。