恒地九龍城南首擬明日開價至少63伙　設1.3萬呎會所、擁16項設施

恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK今日（18日）公布最新部署，並開放兩伙示範單位予傳媒參觀。發展商表示最快明日公布首張價單至少63伙，定價參考同區一二手成交。



明日開價至少63伙

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目早前已上載樓書，最快明天公布首張價單涉及一至兩房單位，擬推出不少於兩成單位料涉63伙。定價參考區內近年一二手樓成交以及啟德區開放式及一房單位售價。示範單位亦會緊接周四或周五對外開放參觀，最快本月底至三月初展開首輪銷售。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。（黃祐樺攝）

料外來人才輸入支持香港樓價

財政預算案公布在即，韓家輝料政府會推出大力支持經濟措施。另香港經濟正在復甦，近期股市表現向上，加上外來人才輸入對本港樓市有一定支持，預計今年成交量將較去年多約增約兩成，保守估計樓價會有個位數上升。

設1.3萬呎會所、擁16項設施

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲如表示，項目設逾1.3萬呎會所連園林 「Club Southpark」，當中採雙會所設計，分別為庭園及天國際會所，當中有約16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等。

基座1.9萬呎商業部分將引入特色小店、餐飲等

恒基兆業地產有限公司地產策劃（二）部副總經理葉志遠表示，南首有不少波浪元素的設計特色，另設基座1.9萬呎商業部分，將引入特色小店、餐飲等。項目層與層之間高度有3.325米，單位其中一個設計特色為採用日本品牌的通風裝置「BREATHING FACADE」，單位可以無需用電及開窗亦可吸鮮風，同時亦易拆易清潔。

左起：恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲如、恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝、恒基兆業地產有限公司地產策劃（二）部副總經理葉志遠。（黃祐樺攝）

設日本品牌的通風裝置「BREATHING FACADE」

另外，發展商亦開放兩伙示範單位參觀。當中一房無改動示範單位參照22樓B5室搭建，實用面積263平方呎。單位採開放廚房設計，設於單位入口旁邊，客飯廳亦連接38平方呎三合一露台，近露台位置亦設有日本品牌的通風裝置「BREATHING FACADE」。至於主人房間隔實用且連浴室。

至於，兩房無改動示範單位參照22樓B2室搭建，實用面積342平方呎。單位採開放廚房設計，設於單位入口旁邊，客飯廳亦連接38平方呎三合一露台，與兩間睡房望同一景觀。近露台位置同樣亦設有日本品牌的通風裝置「BREATHING FACADE」。

全盤提供313伙

南首屬單幢式住宅，樓高27層，提供313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。

↓↓南首兩房無改動示範單位參照22樓B2室搭建↓↓

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↓↓南首一房無改動示範單位參照22樓B5室↓↓

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