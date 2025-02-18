朗天峰推兩張價單190伙　暫收逾7000票、超購逾35倍　擬短期加推

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰先後推出兩張價單共190伙。據消息指，項目至今已有逾7,000個意向登記，按首兩張價單提供190伙計，暫錄超額認購逾35倍。發展商表示有機會短期內加推及上載銷售安排。



兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。