嘉里元朗南朗天峰加推60伙　落實周六首輪開賣250伙、暫收9000票

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰今日（18日）晚上約8時原價加推第3號價單，提供60伙，折實平均呎價11,693元，折實入場費295.04萬元。發展商同時上載銷售安排，定於本周六（22日）銷售首批單位，合共250伙。



項目至今已有逾9,000個意向登記，按首三張價單提供250伙計，暫錄超額認購約35倍。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰第3號價單涉60伙，涵蓋1房至2房，包括32個一房連開放式廚房，以及28個兩房連開放式廚房，實用面積由282至397平方呎，同時上載銷售安排，於周六開售，推出1至3號價單的單位，合共250伙。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，3號價單定價為362萬至607萬元，價單呎價12,712至16,610元；扣減所有折扣及現金回贈後計算，折實價為295萬至494.9萬元，折實呎價10,347至13,558元。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。