宏安鴨脷洲Coasto首批均價1.7萬　中原陳永傑：創港島區11年新低

宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto今日（19日）公布首張價單。首批提供30伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場一房381.6萬元起，呎價15,083元起，折實平均呎價為17,085元。是次Coasto首批折實平均呎價為17,085元，較2021年5月推出的逸南首批折實平均呎價25,228元，低開約32%。



中原陳永傑：創港島區11年呎價新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目較兩年前鄰近樓盤首張價單有逾3成折讓，呎價更創2014年DIVA後，港島區11年呎價新低，定價進取。現時區內鐵路系列盤呎租約70至75元，預計租金回報達5厘水平，若以入場單位計，回報可高達6厘，而區內租務需求強勁，相信亦可吸引大批投資者入市。

市況方面，他指，二月一手市場百花齊放，已錄近600宗成交，下午及周末繼續有新盤開價及推售，料全月一手成交可達1,300至1,500宗。撤辣至今一年，樓價有約6%下跌，相信政府會於施政報告會推出利好樓市措施，屆時一二手樓市將會反彈，料3月可錄3,000宗一手成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）