宏安鴨脷洲新盤Coasto上載樓書　全盤93伙　最細207呎一房連平台

宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto，今日（7日）傍晚上載樓書，該盤面積最細的單位，實用面積207平方呎。發展商早前指出，該盤提盤供93伙，將於短期內以現樓形式推售。



全盤93伙 設8伙平台及頂層特色戶

項目合共提供93伙單位，實用面積由207平方呎至478平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔47伙，實用面積由247平方呎至287平方呎、兩房佔38伙實用面積由360平方呎至371平方呎，另設8伙平台及頂層特色戶。

當中2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位，而平台特色單位設於16樓D室。

最細207平方呎一房連平台

當中最細單位為2樓C室，實用面積207平方呎，屬一房間隔連119平方呎平台。而最大的單位為26樓A室，實用面積478平方呎，屬兩房間隔，連13平方呎平台，以及367平方呎天台。