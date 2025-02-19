折讓三成！宏安鴨脷洲Coasto首批30伙均價1.7萬　一房入場費381萬

宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto今日（19日）公布首張價單。首批提供30伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場一房381.6萬元起，呎價15,083元起，折實平均呎價為17,085元。項目於本週五起開放示位參觀。



是次Coasto首批折實平均呎價為17,085元，較2021年5月推出的逸南首批折實平均呎價25,228元，低開約32%。



首批提供30伙，一房佔23伙、兩房佔7伙，整批實用面積253至371平方呎。價單定價為550.6萬元至1013.9萬元起，呎價21,763元至27,329元，扣除最高30%折扣後，折實售價由381.6萬元至709.7萬元，呎價15,083元至19,128起。

最平兩房折實價643.8萬

其中一房入場單位為3樓E室，實用面積253平方呎，折實價381.6萬元起，呎價15,083元，為項目售價及呎價最平單位。至於兩房最平為3樓B室，實用面積360平方呎，折實售價643.8萬元，呎價17,883元。

發展商：首批有3成折讓、利潤與同系同區3住宅盤一同檢視

宏安地產執行董事程德韻指，是次項目定價採取先量後價的策略，價格較近期新盤有3成的折讓，希望首批的優惠價可吸引買家進駐利東區。對於項目是否蝕讓開售，程表示由於集團於區內有3個住宅項目，而Coasto又屬當中規模最細的項目，因此利潤方面將會與3個項目一同檢視，不是考慮單一項目的表現。

項目將於周五向公眾開放現樓示位參觀，本周六開始接收認購登記，最快下周開售。

周五開放現樓示位、最快下周開售

另外，程德韻指，集團期望打造項目的一房為「收租王」，首批全部一房單位折實售價均低於450萬元。按照近期區內70至75元呎租。預計項目一房租金回報高達5厘。對於下週的財政預算案，她期望政府可以推出更多有利投資的政策，不一定對樓市；只要整體經濟氣氛開始活躍，對樓市就會有一定支持。

澄天2023年10月首批折實均價17086元

參考同區近年新盤，香港仔澄天於2023年10月推出，首批55伙，入場一房440.1萬起，平均呎價17,086元。是次宏安Coasto首批折實均呎價為17,085元，反映定價相若。

較2021年同區新盤逸南平32%

至於對比2021年5月推出的逸南首批50伙，入場開放式427.6萬起，首批折實平均呎價25,228元。反映宏安Coasto首挫較約4年前低開約32%。

至於2023年6月推盤的鴨脷洲弦岸，首批提供50伙，入場開放式531.9萬元起，折實平均呎價26,862元。不過當時該盤原本計劃展開首輪銷售，不過在開售前一日突然取消，被外界認為「開錯價」。

宏安地產執行董事程德韻（左二）。（李明珠攝）

全盤93伙 設8伙平台及頂層特色戶

項目合共提供93伙單位，實用面積由207平方呎至478平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔47伙，實用面積由247平方呎至287平方呎、兩房佔38伙實用面積由360平方呎至371平方呎，另設8伙平台及頂層特色戶。

當中2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位，而平台特色單位設於16樓D室。

最細207平方呎一房連平台

當中最細單位為2樓C室，實用面積207平方呎，屬一房間隔連119平方呎平台。而最大的單位為26樓A室，實用面積478平方呎，屬兩房間隔，連13平方呎平台，以及367平方呎天台。