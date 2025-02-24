公司客逾1.528億買九龍站天璽四房貨尾　呎價8.9萬、成交期180日

新地（0016）旗下九龍站豪宅天璽，上月以逾1.528億元沽出一伙高層四房貨尾，呎價89,000元。據資料指，新買家以公司名入市。



公司客採180日付款計劃入市

據成交紀錄冊資料，上述成交個案為天璽的日鑽璽90樓A單位連車位，實用面積1,717平方呎，屬四房雙套間隔，於1月下旬以1.52813億元招標形式沽出，呎價89,000元。據知，新買家以「HUMBLE HEARTS HOLDING LIMITED」公司名義入市，並採180日付款計劃。

天璽早於2007年入伙

值得留意，天璽早於2007年入伙，至今發展商新地仍有保留部份貨尾。該盤共有7座，提供825個單位，實用面積由434至3,113平方呎。

九龍站天璽（右方兩座）。