公司客逾1.528億買九龍站天璽四房貨尾 呎價8.9萬、成交期180日
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下九龍站豪宅天璽，上月以逾1.528億元沽出一伙高層四房貨尾，呎價89,000元。據資料指，新買家以公司名入市。
公司客採180日付款計劃入市
據成交紀錄冊資料，上述成交個案為天璽的日鑽璽90樓A單位連車位，實用面積1,717平方呎，屬四房雙套間隔，於1月下旬以1.52813億元招標形式沽出，呎價89,000元。據知，新買家以「HUMBLE HEARTS HOLDING LIMITED」公司名義入市，並採180日付款計劃。
天璽早於2007年入伙
值得留意，天璽早於2007年入伙，至今發展商新地仍有保留部份貨尾。該盤共有7座，提供825個單位，實用面積由434至3,113平方呎。
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