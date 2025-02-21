西貢WHITESAND COVE上樓書涉40伙　最大洋房逾三千呎　料3月推盤

華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE今日（21日）上載樓書，項目共提供40伙，包括34伙分層單位及6幢洋房，戶型涵蓋三房至五房。項目屬已屆現樓，將於短期内開放示範單位參觀，最快3月初以招標形式推售。



項目共提供40伙單位，包括34伙分層單位及6幢洋房，分層單位分佈於5座住宅大廈。當中第1座及第2座樓高5層，第3座、第5座及第6座則樓高6層。分層戶型涵蓋三房至四房，三房設8伙，四房為主打設26伙，另設6幢洋房；實用面積833至3,162平方呎。

最大洋房3162呎、設五套房

當中面積最細的單位為6座2至3樓A室，實用面積833平方呎，三房套連工作間間隔。而面積最大的單位為8號洋房，實用面積3,162平方呎，五套房連工作間間隔，附連92平方呎平台、833平方呎花園及695平方呎天台。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自上月命名以來，已接獲逾800個查詢，現樓將於短期內開放供有興趣買家預約參觀，最快3月初以招標形式推售。