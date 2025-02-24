周末新盤錄322宗　元朗朗天峰首輪250伙即日沽清　最大手客買4伙

周末有大型新盤銷售，帶動一手交投。過去兩日（22日、23日)新盤市場錄得322宗成交，按周上升84宗或35%。當中嘉里建設（0683）旗下元朗朗天峰於周六進行首輪銷售250伙，即日全數沽清，總成交金額達9.6億元。



元朗朗天峰於周六進行首輪銷售，首輪推出250伙，即日全數沽清，共套現9.6億元。發展商表示，當日錄得多組大手客入市，當中最大手的買家選購4伙，成交金額涉1,641萬元。而沽出的單位中，售價最高的單位為第1A座20樓F室，實用面積397平方呎，成交價508.4萬元，呎價12,806元。項目現正積極研究加推，以回應市場需求。

屯門黃金海灣周日連沽5伙、特色戶售價創新高

旭日國際旗下屯門黃金海灣系列，於周日連沽5伙，包括1伙開放式特色戶、2伙一房、1伙兩房及1伙三房戶。當中黃金海灣·意嵐5A座9樓C室，三房間隔，實用面積767平方呎，以994.5萬元沽出，折合呎價約12,966元，創整個項目成交價新高。據悉，買家為外區客，購入單位作自住。

發展商表示，黃金海灣兩期項目由本月至今已累計售出71伙，本月總成交額近3億元；而項目開售至今則累售753伙，套現近27億元。

旭日國際旗下屯門黃金海灣。

洪水橋滙都II周末沽20伙

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都II接連錄得成交，周六單日沽出15伙，兩日合共沽約20伙。當中第5座12樓A11室，實用面積338平方呎，屬一房連天台的特色單位，以約393萬元成交，折合呎價11,626元。

發展商指，項目兩期至今已累積推出841個單位，成功售出共797伙，佔可售單位比例將近95%。