朗天峰首賣250伙 同區用家417萬買兩房 睇中樓盤「性價比」
撰文：蔡偉南
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嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰本日（22日）銷售首批單位250伙。項目截收逾1.4萬票，超額認購約55倍。
居於同區的朗天峰買家葉先生表示，今日以約417萬元買入朗天峰一伙兩房單位，將會作自住用途。他認為，同區新盤供應較少，認為朗天峰今次開價有「性價比」，自己作為首置人士，選擇該盤主要考慮樓盤定價，同時認為新樓盤對比區內二手樓始終有吸引力，又指區內二手樓的價格並非不是平好多。
對於未來樓市走勢，他表示自己是用家，不會太在意樓價升跌。
另一位買家Vicky，今日斥資近500萬元買入一伙兩房單位，又透露自己居於青衣，為首置客，是次入市自用。
朗天峰今日開售的250伙，包括一房至三房，實用面積282至403平方呎，折實售價264.9萬至505.6萬元，折實呎價15,088元至16,670元。
↓↓朗天峰首輪銷售現場情況↓↓
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兩組大樓組成提供594伙單位
朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。
項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。
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