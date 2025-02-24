太古推6樓盤涉2800伙　海德園下季推　深水灣道萬呎豪宅年內落成

本地發展商積極部署年內樓盤銷售大計。太古地產（1972）今年進入銷售高峰期，年內將推出6個位於香港、內地及國際市場的新樓盤，涉及單位伙數逾2,800伙，總樓面面積近530萬平方呎。



本地市場方面，太古地產住宅業務董事杜偉業表示，今年主打項目包括柴灣住宅新盤海德園由三座住宅大樓組成，提供850個單位，鄰近東區走廊和東區海底隧道等主要幹道，同時鄰近國際商業區太古坊和港島區最大型購物商場太古城中心。項目已經獲得預售樓花同意書，項目售樓說明書及展銷廳已接近完成，最快於下季推售。他指出，按照項目本身優勢、太古品牌效應，以及市況考慮定價策略。

深水灣道6號獨立最大逾萬呎

此外，該集團將推出深水灣道6號項目，該盤設有兩座豪華獨立屋，實用面積分別約為10,000平方呎和5,000平方呎，由著名設計師樓採取曲面弧形設計，配上高尚建築物料；頂級設施包括無邊際私人泳池、內置升降機以及健身室等。杜偉業認為，在豪宅市場強勁需求下，預計項目將會吸引全球高資產淨值人士。內部裝修工程正在進行中，預計於今年落成。

至於嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，涉及單位432伙，現時已售出153伙，過去1個月內賣出95伙。

太古地產（1972）及中華汽車（0026）發展、位於柴灣中巴車廠重建住宅項目「海德園THE HEADLAND RESIDENCES」。

內地及國際市場方面，他指出，與陸家嘴集團合作發展、太古地產在中國內地首個代表性住宅項目「 陸家嘴太古源 源邸」位於黃埔江沿岸，屬太古源綜合發展項目的住宅部分，提供378套單位。綜合發展項目還有兩座甲級寫字樓、服務式公寓、融合民生碼頭歷史遺產區及特色建築的零售商場、文化活動空間及奢華品味生活酒店等。項目開售反應熱烈，首批50套單位中已售出49套，短期內將會加推另一批單位。

東南亞項目，太古地產指，位於泰國曼谷無線電路的高尚住宅項目即將取得預售許可證(EIA)，並命名及開售。該項目位處於曼谷市中心核心商業區，鄰近高級購物商場、國際學校、五星級酒店和領事館區。該盤將與合作夥伴、當地發展商City Realty，將項目發展成豪華公寓，涉及約400伙。

而位於印尼雅加達的豪華住宅項目Savyavasa預計今年中將會獲得入伙紙，屆時將以現樓形式發售。項目總共有402伙，暫時以預售形式售出123伙。

太古地產住宅業務董事杜偉業

杜偉業料香港住宅需求仍然堅穩

對於樓市前景，杜偉業認為，中長期而言，香港住宅需求仍然堅穩，尤其是優質的住宅項目。又認為國內一線城市的住宅市場短期內維持強勁，而上海住宅市場擁有非凡韌性，亦呈現高質量發展新趨勢，預計高端住宅產品的強勁需求和購買力將會維持。

此外，他認為，東南亞的城市化發展及中產階級正在增長，集團將繼續尋求機遇，將太古地產的優質住宅品牌推廣至區內不同的新市場。

太古地產於2022年3月，宣佈未來10年投資港幣一千億元於核心市場，當中港幣200億元將投放於住宅買賣項目，包括香港、中國內地及東南亞。截至2024年8月，港幣一千億元投資計劃內住宅買賣投資額已達港幣100億元，包括今年推售的重點項目、提供850個單位的港島東全新尊貴住宅項目海德園。