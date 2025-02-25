嘉里元朗朗天峰加推121伙　入場費347.2萬　周六次輪盡推121伙

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰上周進行首輪銷售250伙，即日全數沽清並套現9.6億元。發展商昨晚（24日）加推第4號價單共121伙，入場費347.2萬元。另落實本周六（3月1日）盡推121伙。



加推121伙 入場費347.2萬

今批加推單位涉及121伙，當中包括32伙一房連開放式廚房戶、53伙兩房連開放式廚房戶、18伙兩房戶，以及18伙平台特色戶，實用面積由245平方呎至446平方呎。價單售價為425.6萬元至766.5萬元，價單呎價13,757元至18,761元，扣減所有折扣及現金回贈後折實售價347.2萬元 至625.73萬元，折實呎價為11,210元至15,301元。

入場單位為第2座2樓J室，實用面積248平方呎，屬一房連平台特色戶，折實價347.2萬元。

左起：嘉里湯耀宗、嘉里盧永俊、嘉里王維榮

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。

元朗朗天峰。（黃祐樺攝）