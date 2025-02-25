憧憬財案後樓市轉好　用家無睇樓、斥1180萬心急入市大圍名城三房

部分買家憧憬財案公佈後樓市向好，加快入市步伐。大圍名城三期盛世一伙三房單位最新以1,180萬元沽出，呎價15,588元。原業主於2012年買入單位，帳面獲利近300萬元離場，升值約34%。



美聯物業首席助理聯席董事羅航星表示，該單位為2座低層ND室，實用面積757平方呎，為三房套連儲物房間隔。原業主於上月叫價約1,300萬元連租約放盤，迅速獲用家垂青洽詢。據悉，由於買家看好後市及預料財案有利好措施推出，故即使無樓情況下仍決定入市自用。最終議價以1,180萬元連租約成交，累減近一成，折合呎價15,588元。

造價高近期同類約8%

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為3座5樓ND室，面積間隔相同，於上月以1,088萬元沽出，呎價14,373元。即是次單位造價較上月同類戶高出約8%。

原業主於2012年3月以約882.6萬元一手購入單位，持貨13年，是次轉手帳面獲利297.4萬元，單位升值約34%。