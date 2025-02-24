私樓第三度「零動工」　利嘉閣：全年動工量僅5030伙　創歷史新低

利嘉閣地產研究部報告指，根據屋宇署發表的最新數據，2024年十二月份全港未有私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為繼六月及十一月後的年內第三度「零動工」。至於，去年全年動工量累計5,030伙，較2023年的12,018伙減少58%，創有紀錄以來的二十三年新低。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2024年十二月份全港共有15個項目，合共5,584個私人住宅單位落成，創268個單月新高，並較十一月份的4,041伙增加38%；去年全年共有64個項目、涉及24,263伙私宅落成，超越差估署原本全年預測量近9%，並較2023年全年的13,851伙增加75%，創自2005年以來的二十年新高。

屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量。

12月錄15個私宅項目落成

根據資料顯示，十二月份本港共有15個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德「天璽•天」1期及2期，涉及1,490伙；其次為九龍灣「泰峯」涉及的807伙；至於，將軍澳日出康城「凱柏峰II」(644伙)、「凱柏峰III」(644伙)及凱柏峰I (592伙)、啟德「澐璟」(582伙)、筲箕灣「傲華」(156伙)、筆架山龍庭里8號(133伙)、旺角豉油街16號(126伙)、跑馬地「One Jardine's Lookout」(123伙)、香港仔「澄天」(110伙)、鴨脷洲「Coasto」(93伙)、元朗大棠路111號(82伙)、九龍塘德雲道6號(1伙)及上水金錢(1伙)亦於期內竣工。

獲發佔用許可證的落成私宅單位統計。

新界區最多單位落成、佔比47.6%

按地區劃分，2024年全年新界區共有19個項目、合共11,556個單位落成，佔整體比例約47.6%；九龍區共有28個項目落成，涉及單位總數11,015伙，佔整體私宅落成量約45.4%；港島區則有17個項目落成，涉及1,692伙，佔整體私宅落成量約7.0%。

陳海潮指出，2024年私宅落成量較差估署預測的22,267伙超出近9%，因部分原於2023年落成的項目延遲所致，估計2025年落成量將趨向平穩，初步料約1.9萬至2萬伙水平。