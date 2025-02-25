夏禮文律師行租中環歷山大廈兩層　置地：法律業界佔租戶組合31%

置地公司指出，擁有行業專長的國際律師行夏禮文律師行（Holman Fenwick Willan或HFW，下稱夏禮文）現已遷入中環歷山大廈。夏禮文租用了大廈第22層和23層，共計兩層約2.2萬平方呎的總樓面面積。



有關的租賃協議已正式生效，而其新辦公室已於2025年2月正式啟用。在金鐘經營近30年後，夏禮文決定遷址至中環核心地帶，反映了該行在大中華地區的持續增長及投資承諾。

夏禮文於1978年進駐香港，是首批進入香港市場的國際律師行之一。該行其後於上海和深圳設立了代表辦事處。夏禮文的香港辦事處是該行在亞洲首個辦事處，亦是目前其在倫敦總部以外最大的辦事處。夏禮文目前在香港擁有17名合夥人及40名律師，他們均是該行大中華地區團隊合計80名律師中的成員。

國際律師行夏禮文律師行現已遷入中環歷山大廈。

國際律師行夏禮文律師行現已遷入中環歷山大廈。

夏禮文香港辦事處管理合伙人 Peter Murphy表示，很高興能進駐到位於歷山大廈的嶄新前沿辦公室。這次搬遷標誌著夏禮文在香港47年歷史中的一個重要里程碑。新辦公室將支持公司在區內的業務增長計劃，並為員工和客戶提供一個現代及先進的工作環境。

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）表示，很高興夏禮文律師行在香港營運了逾40年後，選擇遷至位於核心中環的歷山大廈。

截至2024年6月30日，法律業界租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶中的百分之三十一，其所租用的面積合共超過118萬平方呎。目前，置地公司中環物業組合容納了整個「大中環區」內近四分之三的大型律師行租戶。