送澧手記 | 片區發展是否有利可圖？（下）：最大贏家

上回提要，港府以北部都會區與市場開「賭局」，並以「地價兌換券」作「籌碼」，透過當區「片區開發」模式正好成為載體，「交貨」予有意參與發展的發展商。事實上，當局亦設有另一「賭局」與市場「對賭」，這就是創科產業園發展。



在這「賭局」中，政府讓市場跟她賭上香港可以帶動內地還未出海的企業國際化。簡單而言，就是將相關企業產品以香港法例（即國際例）作「再優化」，繼而遨遊世界。當中前提是要求企業在香港成立「橋頭堡」，即帶錢、帶技術，最好帶上自己的創科生態圈來，與香港科學園強強聯手。倘若看好香港樓市，亦可以入場賭樓價中、長期回升，甚或可以自行「帶波」、「上籃」，靠自己帶來的人才提供穩定租金回報。

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

場地搭建好，但要賭局成立始終需要有個「錨」，而庫房就有這個功用，以示你輸得起。香港用的是「靚錢」，是跟美元錨定的港幣，所以政府理應要槓桿庫房所持有的錢，而非用作基建。國家外管局可以讓企業出場，前提是要他們在香港簽署有實際合作計劃的合同，並不是「空頭支票」。片區發展正正有體量足夠大呢個好處，企業可以批量購買以美元計價的資產，尤其是香港物業處於短期賤價之時。我們看香港的時候，不是自行量度香港有什麼長處，而是看觀乎其他人怎樣看香港本地的優勢。

香港現時最大的弊病，是仍未充分掌握內地各個省市科技出海的部署，以及當中主要的契機所在，從而未能配對上量身訂造的發展模式。現時唯一可行的方法，就是透過片區發展作投石問路，以此作招徠。

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

走筆至此，相信大家終於撥開雲霧，了解政府在北都片區開發的想法。如果大家明白內地科技出海的契機點，政府又俾你改條款，你大可以自己加以思索這項投資有冇得輸。事實上，上述契機點可以有很多，包括以下部份例子：（一）內地科技龍頭華為創辦人任正非在近期的民企座談會中提出「中國是時候創建新科技的國際規則」，而筆者則認為，創建規則的基地很有可能是香港。作為內地技術移植香港的重要載體，香港生產力促進局發揮強大支援，並為內地地部署技術出海、提供有力擔當；（二）若你只是賺「人仔（人民幣）」，但你知「人仔」會跌價，外管局又俾你用「人仔」買美元計價的資產，而儘管香港資產已跌到殘晒，都是內地完全不一樣的資本主義體制，隨後跌到某一個價格，仍然有一定吸引力。

香港有「國家任務在身」，即使不想賤賣，但最後仍然要賣俾你。只能夠講，以前政府有錢、有地、有價值時，無叫發展商做多些基建。現在，只要香港撐得住、避過通縮，本地資產就一定有人投。

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理，註冊專業規劃師，前海合作區備案執業資格註冊城鄉規劃師，大學講師，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助政府、公營團體和不同大型私人企業，制定城市及產業發展策略。

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