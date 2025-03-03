YOHO WEST PARKSIDE周三首輪開賣119伙　入場費302萬、另招標9伙

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，落實本周三（3月5日）進行首輪銷售128伙，當中有119伙以價單發售，折實平均呎價11,103元，入場費302.47萬起。項目今日截止認購登記，明日進行抽籤。



新地雷霆：首季樓市小陽春展開

新地副董事總經理雷霆表示，項目繼續「性價比十足」，目前 股市氣氛回暖，過往都是「先股市、後樓市」，第一季樓市小陽春已展開，對項目銷情有信心。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠

首批賣128伙 入場費302.47萬

首輪銷售128伙，涵蓋一房至三房，折實平均呎價為11,103元。當中119伙以價單發售，戶型涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房，實用面積由303至679平方呎。其餘9伙以招標形式發售單位涵蓋7伙3房及2伙4房單位，實用面積由484至1,072平方呎。

折實售價由302.47萬至1067.38萬元，折實呎價由9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6單位，實用面積303平方呎，屬一房間隔，折實售價302.47萬元。

天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST。

分A及B組兩個發售 大手買家最多買4伙

新地代理總經理胡致遠表示，項目將於本周三下午3時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少2伙但不多於4伙指定單位；A2組須購買最少1伙指定3房單位；B組買家可購入1至2伙單位。