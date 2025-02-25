YOHO WEST PARKSIDE上樓書 提供525伙 最大四房1067呎連平台
撰文：李明珠
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由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，今日（25日）上載售樓説明書，全盤提供525伙，戶型涵蓋一房至四房，設有8種戶型。
分1A及1B兩座相連大樓
項目分為1A及1B兩座相連大樓，樓高46層，當中5樓至45樓為標準樓層，一梯14伙；而3樓及46樓為平台特色樓層。每層設有6部升降機。
項目全盤提供525伙單位，戶型涵蓋一房至三房，設有8種戶型，包括一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔及四房，分別連開放式廚房或梗廚，實用面積267平方呎至1,067平方呎。
最大四房特色平台戶1067呎
最細面積單位為第1B座3樓B5室，屬特色戶，實用面積267平方呎，一房間隔連156平方呎平台。
最大單位為第1A座46樓Simplex 1A室，實用面積1,072平方呎，四房間隔，連364平方呎平台。
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