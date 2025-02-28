YOHO WEST PARKSIDE原價加推55伙 折實均價11259元
撰文：李煥好
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由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，今日（28日）加推第2號價單，合共55伙單位，戶型涵蓋一房至三房一套間隔，折實平均呎價11,289元，入場費344.6萬元。
是次價單的折實售價由約344.6萬至1067.4萬元，折實呎價由10,211至15,720元。入場單位為第1A座27樓A6室，實用面積303平方呎，屬一房間隔，折實售價約344.6萬元。而呎價最低單位則為第1B座20樓B8室，實用面積444平方呎，屬兩房開放式廚房間隔，折實呎價為10,211元。
原價加推2號價單
發展商表示，該批單位包括較高層數單位及首度推出的444平方呎兩房單位，定價反映座向、樓層與景觀的不同，屬原價加推。
全盤525伙
項目全盤提供525伙單位，戶型涵蓋一房至三房，設有8種戶型，包括一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔及四房，分別連開放式廚房或梗廚，實用面積267平方呎至1,067平方呎。
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