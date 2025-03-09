YOHO WEST PARKSIDE周日次輪再賣172伙　截收7782票、超額逾44倍

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，將於周日（9日）進行次輪銷售，發售172伙。



周日次輪賣172伙，包括價單一至四號內的單位，折實平均呎價11,671元，涉及為一至三房。折實售價為298.8萬元至1,057.4萬元，折實呎價9,671至15,858元。入場單位為1B座5樓B5室，實用面積288平方呎，折實售298.8萬元。當中有近20伙折實售價低於400萬元。

當日將分A、B組別進行銷售，當中大手客A組最多買4伙，散客B組最多可買兩房。

項目提供525伙、戶型涵蓋一房至三房

項目全盤提供525伙單位，戶型涵蓋一房至三房，設有8種戶型，包括一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔及四房，分別連開放式廚房或梗廚，實用面積267平方呎至1,067平方呎。