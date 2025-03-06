YOHO WEST PARKSIDE首輪沽清吸6億　周日再賣172伙　入場299萬起

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，昨日（5日）首輪開賣128伙，當中有119伙以價單發售並即日沽清。



新地副董事總經理雷霆表示，昨日首輪銷售119伙沽清，吸金逾6億元。當日錄得17組大手客，當中最大手客擲1,790萬元買三伙，涉及2伙三房及1伙兩房。

客源分布方面，屯門、元朗、天水圍佔六成，另外兩成為新界其他區域。而九龍區佔一成半，餘下5%為港島區。

周日次輪賣172伙

新地代理總經理胡致遠表示，項目亦落實於本周日次輪賣172伙，包括價單一至四號內的單位，折實平均呎價11,671元，涉及為一至三房。折實售價為298.8萬元至1,057.4萬元，折實呎價9,671至15,858元。入場單位為1B座5樓B5室，實用面積288平方呎，折實售298.8萬元。當中有近20伙折實售價低於400萬元。

當日將分A、B組別進行銷售，當中大手客A組最多買4伙，散客B組最多可買兩房。

項目提供525伙、戶型涵蓋一房至三房

項目全盤提供525伙單位，戶型涵蓋一房至三房，設有8種戶型，包括一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔及四房，分別連開放式廚房或梗廚，實用面積267平方呎至1,067平方呎。

↓ ↓首輪銷售場面熱鬧 ↓ ↓