近深圳方便北上　退休客考慮一周　8球買YOHO WEST PARKSIDE三房

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，3月5日首輪開賣128伙，當中有119伙以價單發售，折實平均呎價11,103元，入場費302.47萬起。項目截收6,800個購樓意向登記，超額認購約56倍。



考慮一周拍板入市 鄰近深圳方便北上消費

回流退休人士周先生指，之前曾住港島，現擲約800萬元，購入一伙三房單位自住，實用面積逾600平方呎，採建築期付款，不擔心日後按揭問題。

他透露，曾親身參觀過示範單位，僅考慮一周便拍板入市。主要心水項目鄰近深圳，方便北上消費，加上對新地品牌青睞有加，便入手單位。

回流退休人士周先生表示，YOHO WEST PARKSIDE鄰近深圳方便北上消費，考慮一周拍板入市。

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項目提供525伙、戶型涵蓋一房至三房

項目全盤提供525伙單位，戶型涵蓋一房至三房，設有8種戶型，包括一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔及四房，分別連開放式廚房或梗廚，實用面積267平方呎至1,067平方呎。