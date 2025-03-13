恒地九龍城南首連售6伙 天際特色戶1038.8萬沽 創項目雙破頂
撰文：黃祐樺
出版：更新：
恒地（0012）旗下的九龍城南首昨日（12日）連售6伙，吸金約3,700萬元，當中包括3伙平台特色戶及1伙天際特色戶。當中天際特色戶創項目成交價及呎價雙新高。
天際特色戶1038.8萬沽 創項目雙破頂
以招標形式售出的3伙平台特色戶及為一至兩房間隔，實用面積由221平方呎至304平方呎，連76平方呎至111平方呎平台，成交價由464.98萬元至656萬元，成交呎價由20,881元至21,579元。
另一成交天際特色戶屬兩房間隔，實用面積358平方呎，連182平方呎平台，成交價1038.8萬元，成交呎價29,017元，創項目成交價及呎價雙新高。
項目同日售出2伙標準單位，當中包括2伙一房戶，實用面積由262平方呎至263平方呎，成交價由542.24萬元至567.82萬元，成交呎價由20,617元至21,673元。
+1
鄧成波家族物業再淪銀主盤！灣仔尚翹峰舖叫價1.15億、料蝕六成半啟德天寰逾千呎四房戶2750萬沽 持貨7年帳面狂蝕1784萬空置近17年 彌敦道泰林電器旗艦店等三分二業權 4800萬沽大埔「蝕讓之城」罕見獲利！洋房1388萬零議價沽 短炒帳賺120萬