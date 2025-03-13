鄧成波家族物業再淪銀主盤！灣仔尚翹峰舖叫價1.15億、料蝕六成半

舖王鄧成波家族再有物業倫為銀主盤。世邦魏理仕表示，獲銀主委託放售灣仔道3號尚翹峰商業部份及地下B5號舖，建築面積合共約14,787平方呎，意向價1.15億元，較8年前買入價3.2億元，帳面貶值約65.1%。



據了解，鄧成波家族早於2017年以約3.2億元購入上述物業，其1樓及2樓先後出租予季季紅及特賣場，但現已交吉。是次出售物業包括兩個地下入口、1至2樓、外牆B部份，兩個上落貨位及B5號地舖，並包括命名權及外牆廣告，適合零售、醫療、教育等多種用途。

意向價1.15億、呎價僅7777元

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，是次出售物業位於灣仔，由銀主出售意向價為1.15億元，呎價7,777元，呎價吸引，屬超大折讓價錢，相信必能吸引不少用家如醫療及教育機構的關注。

莫偉豪補充，近年來，香港零售市場經歷疫情帶來的挑戰，但隨著經濟逐步復甦，消費者的信心回升，零售業的表現也開始好轉。現時樓價經過一輪調整後，仍屬低位，不同商戶及機構用家趁機積極尋找合適的商業樓面擴充業務，以滿足消費者需求。醫療和教育機構、老人院等也因而成為商業物業的買家，購入物業作自用。

鄧成波家族多項物業淪銀主盤 涉資逾1.2億

另外，鄧成波家族年內有多項物業被銀主接管，包括近期以2,200萬元出售的九龍太子汝州街3號全幢物業，估值8,000萬元的淺水灣麗景園高層單位，以及估值2,200萬元的筲箕灣阿公岩村里民興工業大廈3樓全層，合共涉及1.24億元。