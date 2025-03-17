紅磡維港．星岸洋房撻訂　內地買家先住後付　7年後撻訂輸3000萬

長實（1113）紅磡維港．星岸新近錄得一宗撻大訂。有買家於7年前購入維港．星岸2號洋房，並估計已支付樓價至少28%，現棄購料損手逾3,000萬元。



涉及撻訂單位為維港．星岸2號洋房，實用面積2,196平方呎，連796平方呎花園，屬四房雙套間隔，於2018年以逾1.1億元成沽出，呎價逾5萬元。至於買家姓梁，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

該維港．星岸買家採用「Super Stars 39 」 付款計劃，可先住後付。

可先住後付 惟7年後撻訂輸逾3,000萬

據成交紀錄冊顯示，買家採用「Super Stars 39」 付款計劃，可先住後付，即買家需先在簽署臨時買賣合約180天內繳付約成交金額的20%，及後再分33期、每月均等繳付約成交金額0.25%。 當完成繳付上述33期、即成交金額的8.25%後，需在之後一個月付清餘下的樓價尾數，即約成交金額的71.75%。

然而，上述單位已於3月17日被列為取消交易，料買家損失樓價約28.25%，即涉約3,121.06萬元。

維港．星岸位於黃埔紅鸞道7號，於2016年中入伙。