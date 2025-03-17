新地西沙GO PARK第2期商場料第4季試業　佔地5.6萬呎、涉40家商戶

新地旗下西沙綜合發展項目GO PARK今日（17日）公佈最新規劃及發展部署。Go Park第一期商場及運動公園「Go Park Sports」已於今年1月正式開幕，開幕首2個月已成功吸引逾50萬人次到訪。而項目第二期商場預計將配合住宅項目Sierra Sea的落成，於今年第四季開始試業，商場總樓面面積約56,000平方呎，合共可提供約40間商戶。



新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，Go Park第二期商場為第一期商場的擴展部份，總樓面面積約56,000平方呎，合共可提供約40間商戶，預計於今年第四季正式試業。由於第二期商場毗鄰集團旗下住宅項目Sierra Sea，商戶組合將為配合住戶的日常生活需要為主，完善整個西沙的生活配套。

一田、英基、中大 3大旗艦租戶進駐

商場目前仍在招商階段，現已落實將有三大旗艦租戶進駐，包括一田日式超市、英基啓新書院幼稚園及中大醫務中心。當中一田超市佔地約10,000平方呎，而英基啓新書院幼稚園則佔地9,000平方呎，可容納300名K1及K2學生，預計於2025年第三季收生。

Go Park第一期商場、運動園區吸50萬人次到訪

而Go Park第一期商場及運動園區已於今年1月正式開幕，佔地逾130萬平方呎，開幕首兩個月成功吸引逾50萬人次到訪；商場的出租率亦達9成。

↓↓Go Park第一期商場及運動園區↓↓

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