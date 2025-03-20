中半山豪宅君珀四房5300萬大蝕讓　帳面狂輸3424萬、樓價蒸發四成

中半山豪宅再出現大蝕讓。位於堅尼地道4號的君珀，一伙四房單位連車位市傳以5,300萬元沽出。原業主早於2012年以8,724.3萬元買入單位連車位，是次轉售帳面損手3,424.3萬元或39.3%。



據了解，上述單位為君珀高層A室，實用面積1,753平方呎，採四房間隔，早前連車位叫價6,000萬元，終減價至5,300萬元沽出，成交呎價30,234元。

2012年連車位買入價8724.3萬

翻查資料，原業主於2012年以8,524.3萬元一手買入該單位，其後2014年再以200萬元增購車位，即當年總入價共8,724.3萬元入市。

中半山君珀於2014年入伙。.（代理相片）

事實上，中半山君珀近年不時錄得大幅蝕讓個案，如在2024年12月，該屋苑一伙三房單位最新以4,330萬元易手，呎價29,800元，創近年新低。原業主2012年一手買入價6,724萬元，帳面勁蝕2,394萬元離場，單位大幅貶值36%。

至於在2024年2月份，該屋苑更錄得銀主盤蝕讓個案，當時一伙中半山君珀頂層複式單位，淪為銀主盤後，以約7,200萬元後沽出，成交價較十一年前買入價1.51億元，低出7,900萬元，蝕幅高達52%。

↓↓2024年2月君珀複式銀主盤蝕52%↓↓

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中半山豪宅君珀。（資料圖片）