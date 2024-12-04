内地客4330萬蝕賣中半山豪宅　買入12年慘蝕近2400萬　跌價4成

豪宅市場出現大額蝕讓個案，部分急於套現的業主，願意提供大幅折讓求沽。中半山豪宅君珀一伙三房單位最新以4,330萬元易手，呎價29,800元，創近年新低。原業主早於2012年一手買入，帳面勁蝕2,394萬元離場，單位大幅貶值36%。



市場消息表示，該單位為君珀高層B室，實用面積1,452平方呎，屬三房間隔。單位原本叫價6,400萬元放盤，最新獲新買家議價以4,330萬元承接，劈價約2,070萬元或32%，折合呎價29,800元。

呎價不足3萬創近年新低

資料顯示，屋苑近年僅錄4宗二手成交，而是次單位成交呎價則屬近年新低。另外，參考對上一宗同類成交，一伙同屬高層B室單位於去年10月以5,100萬元沽出，呎價35,124元，即是次單位造價較去年同類下跌770萬元或15%。

多次抵押單位借貸、終勁蝕近4成沽貨

原業主為内地客，早於2012年以6,724萬元一手購入單位，近年曾接連向財務公司抵押單位借貸，最終決定蝕讓沽貨，持貨12年帳面損失2,394萬元，單位期内貶值約36%。

中半山豪宅君珀。（資料圖片）