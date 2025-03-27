市建局旺角山東街/地士道街項目　邀28家發展商入標　5月13日截標

市區重建局（市建局）旺角山東街/地士道街發展計劃（YTM-012項目）今日（27日）表示，邀請早前有份入意向書的28家發展商入標競投合作發展，截標日期為2025年5月13日（星期二）中午12 時前。



項目將由市建局董事會設立的招標遴選小組詳細考慮及審議接獲的標書後，向董事會提交建議。



料可提供380個住宅單位

項目地盤面積為26,641平方呎，可發展的總樓面面積上限為160,911平方呎。市建局為了讓項目有更高的設計彈性，應用了旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在不超過現時總樓面面積下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5倍，即151,966平方呎的住宅樓面面積，預計可提供約380個住宅單位。

此外，項目將提供約30677平方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途,並獲豁免計算在總樓面面積之內。

重建項目範圍包括山東街1至27號的單數樓宇、地士道街1至23號的單數樓宇、奶路臣街2L至2M號樓宇，亦包含部分地士道街休憩花園及周邊的行人路。（羅君豪攝）

項目範圍內將重置部份地士道街休憩花園，,以優化現時休憩花園的佈局；至於項目範圍外的花園部分，市建局已於2024年年底開展活化工程，,並待項目內重置花園的工程完成後，將整個地士道街休憩花園交還康樂及文化事務署管理及維修。

市建局在2022年3月向旺角山東街/地士道街發展計劃的物業業主發出收購建議。受項目影響的住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎18,378元，該數字是假定為同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價（假設單位呎價）。