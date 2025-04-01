逸璟．龍灣三房買家撻訂　採長成交期兼先住後付　今恐輸逾256萬

內房中冶（1618）旗下青龍頭逸璟．龍灣新近再錄一宗撻訂個案，有三房買家在3年前入市時採1080天成交期並選用「先住後付」，如今撻訂料遭發展商沒收17.2%樓價，料涉及逾256萬元。



三年前1490.9萬元沽出 買家採「先住後付」

涉及為逸璟．龍灣第1座5樓D1室，實用面積907平方呎，屬三房間隔，單位於2022年3月18日以1,490.9萬元沽出、呎價約16,438元。當時買家採1080天付款計劃，同時獲發展商提供「送贈傢俱優惠」、「先住後付」、 「提早付清餘款回贈」等優惠。

青龍頭逸璟．龍灣。（香港01相片）

連同佔用許可費 撻訂料遭發展商沒收逾256萬

由於買家選用「先住後付」故需要分18期支付，共7.2%樓價的佔用期許可費用，再加上買家早前繳付不少於10%樓價，即前後已支樓價17.2%樓價。不過，最新顯示為交易再未有進展，料該名買家在3年後棄購，不排除最終遭發展商沒收17.2%樓價，料涉及256.43萬元。